Первые из первых: Николаевская 36-я ОБрМП показала саперов, которые помогают уничтожать оккупантов на Донбассе

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовала фотографии саперов, помогающих уничтожать оккупантов на Донбассе.

Соответствующий пост опубликован на странице бригады Facebook.

На фото ребята только что вернулись из ночного задания, уставшие, но весело и охотно рассказывают о своих боевых буднях.

- Как говорится, сапер дважды в жизни совершает роковую ошибку и одну мы уже совершили, когда пошли учиться инженерному делу, - улыбается морпех Александр.

Ведение инженерной разведки, оборудование и содержание минно-взрывных заграждений, проработка проходов в заграждениях – лишь скудная часть деятельности морпехов инженерно-саперной роты.

- О нашем деле можно сказать, что мы первые из первых. Обычно инженерная разведка является неотъемлемой составляющей всех активных боевых действий, поэтому мы еще до выхода штурмовых групп отправляемся «прощупывать» местность, - отмечает «Чечен».

После прохождения учебы военные прошли боевое крещение на Херсонском направлении, а сейчас поддерживают пехоту в Донецкой области.