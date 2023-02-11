В Одессе появилась «Юрта незламності»

Об этом рассказала заместитель директора Департамента культуры в Одесской области Ярослава Резникова в Facebook.

По ее словам, представители казахской диаспоры приступили к работе по установлению «Юрты несокрушимости» в парке Шевченко. Общая площадь юрты составляет около 60 кв. метров. Внутри на стенах размещают ворсистые ковры, защищающие от холода, развешенные тускиизы – настенные ковры, украшенные вышивкой шелковыми и хлопковыми нитями.

« Идея по развертыванию таких своеобразных и уникальных пунктов обогрева принадлежит межпарламентской группе дружбы «Украина-Казахстан», возглавляемой Сергеем Нагорняком. А помог ее реализовать казахстанский бизнесмен Даулет Нуржанов » , – сообщила Ярослава Резникова.

В свою очередь Сергей Нагорняк добавил, что юрта сделана казахскими мастерами и полностью отвечает традициям строительства.

« Юрта – это символ. Это своеобразный знак доброй воли от казахов, которые сегодня поддерживают украинцев в столь затруднительное время для нас. Они словно открывают для нас дверь своего дома » , – добавил Нагорняк.

Первую такую юрту установили в Буче. Дальше последовали Киев, Харьков, Львов. Еще одна юрта будет установлена в Черкасской области – в селе Моринцы, где родился Тарас Шевченко, которого знают и уважают казахи.

Посетить юрту можно будет с воскресенья, 12 февраля. Открытие состоится в 14:00, последующий график работы - с 9:00 по 19:00. На открытии посетителей будут угощать казахским пловом, баурсаками, чаем, кофе.

В юрте можно будет зарядить телефоны, согреться, отдохнуть, а также поучаствовать в конкурсах и мастер-классах для детей.