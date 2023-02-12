В Калифорнии дятел спрятал 300 киллограм желудей в стене дома

Дятел в Калифорнии спрятал не менее 700 фунтов (около 320 кг) желудей внутри стены дома.

Об этом рассказал американский телеканал NBC со ссылкой на компанию по борьбе с вредителями, работающую в Калифорнии.

Один из местных жителей вызвал дезинсектора, сообщив, что «из стен вылезают маленькие жучки, похожие на личинок».

Приехав на вызов, специалист по борьбе с насекомыми обнаружил в стене гигантские запасы желудей. Дятел складывал орехи через крышу и стены дома, в которых продолбил отверстия. Всего из тайника вытащили запасов на несколько мешков общим весом 320 кг.

Сообщается, что желуди пришлось выбросить, потому что они были покрыты стекловолокном и пометом грызунов, а запасливым дятлом оказался представитель из рода меланерпесов (муравьиный дятел, или желудёвый дятел), который известен своей особенностью создавать своеобразные «кладовые» в стволах деревьев. В одном дереве он может выдолбить до 50 тысяч отверстий для желудей, но некоторые особи предпочитают вместо этого пристраивать свою провизию в самые необычные места.

Одна такая птица несколько лет назад в Калифорнии устроила тайник в усилителе сотовой связи, разместив там 130 кг орехов.