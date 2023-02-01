В Испании обнаружили редкую синагогу XIV века

Иллюстрация Археологи в южном испанском городе Утрера подтвердили, что обнаружили редкую синагогу 14 века. Находка была скрыта в здании, которое позже было превращено в церковь, больницу и недавно бар. Археолог Мигель Анхель де Диос сказал журналистам, что для начала нужно подтвердить наличие молитвенной комнаты.

Об этом он заявил после многолетнего анализа стен и полов здания, пишет ABC News .

«Фундаментальные элементы синагоги, такие как входной вестибюль, или появившиеся во время этого исследования ряды по периметру подтверждают, что мы действительно находимся в молитвенном зале», – подчеркнул исследователь.

Отмечается, что единственный намек на существование еврейского храма поступил от священника и историка Родриго Каро, который в 1604 году писал, что сейчас на месте, где молились евреи, теперь стоит больница.

Синагога Утрера была превращена в церковь в 16 веке, добавил де Диос, когда все следы ее еврейского прошлого были стерты. Теперь его команда надеется идентифицировать кафедру и ванную, которые использовались для ритуалов.