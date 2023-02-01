Правительство расширило категорию чиновников, которые смогут уехать за границу

Правительство 10 февраля расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу во время военного положения в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Так, согласно новому постановлению пропуск через государственную границу женщины, в частности той, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, который имеет или воспитывает ребенка или нескольких в возрасте до 18 лет, с целью посещения ребенка за границей или сопровождения, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов. В частности – паспортный документ для выезда за границу, свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Так же это касается и мужчины, который является одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем, при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и обеспечивает ребенка без участия матери, из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих или воспитывающих ребенка или в возрасте до 18 лет.

Для мужчин дополнительно к документам, указанным для женщин для выезда к детям, должны быть документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Напомним, что после того, как нардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок, Зеленский напомнил, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочими целями. Позже стало известно, что глава партии «Батькивщина» Тимошенко начало года провела в Дубае.

27 января Кабинет министров Украины запретил выезд чиновников за границу во время войны без уважительных причин.