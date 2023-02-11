Боремся до последнего: Гендиректор больницы имени Мечникова рассказал, как врачи спасали жизнь воину с пулей в мозгу

Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал об очередном сложном ранении, с которым в больницу поступил украинский воин с передовой - пуля противника пробила теменной участок черепа и вместе с костными обломками вошла в центр мозга.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Пуля посреди мозга… Ранение, которое по всем канонам медицины смертельно. Боремся до последнего. Реаниматологам удалось восстановить стабильность: перевести из комы 2 в кому 1. Лучший нейрохирург профессор Андрей Сирко взял на операцию, которая даст хоть малейший шанс выжить. Нервы зашкаливают, все воспринимается по-другому. Пуля, разломившая правый теменный участок черепа и вместе с костными отломками зашла в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры – спасают жизнь 35-летнего украинца Александра. И это каждый день, а ночью в три раза больше в больнице Мечникова борьба ради жизни», - написал Рыженко.

Также он добавил, что «в это время, когда в стране тяжело, в больнице Мечникова, в Днепре круглосуточно все реанимации и реанимационные залы крайне переполнены».

Напомним, ранее сообщалось, что украинские медики успешно извлекли из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ , чем спасли ему жизнь.