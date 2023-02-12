Дайверы нашли затонувший корабль с грузом золота и виски

Корабль Вестморленд затонул в озере Мичиган (США) в середине XIX века. Его местонахождение определили в 2010 году. В настоящее время ведутся переговоры по изъятию груза из судна.

17 человек погибли, когда 7 декабря 1854 года Вестморленд затонул во время шторма. Известно, что на судне остался груз золотых монет стоимостью более $20 млн, а также хранилище с 280 бочками для виски, сообщает Express .

Положение корабля, которое было потеряно более 150 лет, наконец определил дайвер Росс Ричардсон еще в 2010 году после исследований, которые длились около десяти лет. Корабль «сидит» вертикально на дне озера, и его можно узнать за арками, проходящими вдоль обеих сторон судна.

Изымать артефакты из обломков судов в Больших озерах запрещено, но ведутся переговоры по спасению груза.

По словам дайвера Криса Роксбурга, сделавшего фотографии обломков, золотые монеты с корабля в переплавленном виде стоили бы около $1 млн. Но настоящей ценностью является нумизматическая стоимость этих монет, которая на сегодняшний день может составить более $20 млн.