В школах Люблина создали места для интеграции детей из Польши и Украины

В школах Люблина при поддержке ЮНИСЕФ созданы места интеграции для детей из Польши и Украины.

Об этом пишет польское радио.

Город пытается создать такие условия для обучения и налаживания социальных отношений, которые позволят межкультурной интеграции детей из Польши и Украины, подчеркнул вицемер Люблина по вопросам образования и воспитания Мариуш Банах.

«Помимо оказания помощи специалистам, например психологам, логопедам или оснащению мест компьютерной техникой, они помогли создать в наших школах интеграционные пространства. Время, проведенное в школе, это не только учебные занятия, но и перерывы, то есть минуты отдыха, расслабления, встречи со сверстниками», - рассказал о программе ЮНИСЕФ Банах.

Интеграционные пространства созданы в 19 учебных заведениях Люблина. Расходы на устройство составили более 320 000 золотых. К услугам детей: диваны, кресла-мешки, столы и стеллажи, книги, музыкальные инструменты, интерактивный монитор, настольные игры и спортивный инвентарь.

Отмечается, что учебные заведения Люблина посещает 2,1 тысяч учеников из Украины.