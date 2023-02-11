В ДЖКХ заявили, что снесенные у здания Николаевской мэрии ели несли опасность – новые деревья вместо них высаживать не планируют

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный объяснил, что ели у здания мэрии снесли, потому что они росли очень близко к зданию и несли опасность для людей, ведь росли неровно и неоднократно падали. На их место высаживать новые деревья не планируют.

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, по поводу сноса деревьев в ДЖКХ обратился управляющий делами мэрии после того, как упали две ели. На обращение отреагировали, в частности, на место выезжали специалисты, которые обследовали деревья и пришли к выводу, что ели росли очень близко к зданию и росли под наклоном.

— Когда-то было определено, что они находятся в опасном состоянии и могут представлять угрозу жизни. Было несогласие работника экоинспекции, но им было отмечено в акте, что они в хорошем состоянии, но не отрицано, что не в аварийном, они несли угрозу. Учитывая строительные нормы, такие деревья должны расти не ближе 5 метров к зданию. Каждый из нас видел, что там не было и четырех метров. Кроме того, такая рядная масляная посадка имеет возрастную границу около 60 лет. Согласно инвентаризации, которая происходила в 2000 году, деревьям сейчас 65 лет. То есть был целый ряд оснований для того, чтобы выполнить противоаварийные работы, – объяснил Дмитрий Бездольный.

На уточняющий вопрос, пересадят ли ели в другое место, Бездольный заявил, что этого делать не будут, потому что в этом возрасте дерево не выживет после пересадки. Также он добавил, что вместо елей возле мэрии новые деревья высаживать не будут.

— Учитывая строительные нормы, сомневаюсь, что на этом месте будут снова высажены деревья, может, какие-то меньшие растения, кусты, но не деревья. Ведь требования никуда не делись, деревья должны быть взорваны за 5 метров до застройки, – подытожил Дмитрий Бездольный.

Напомним, ранее возле мэрии Николаева спилили голубые елки , которые считали украшением Соборной площади. При этом экоинспекция обратилась в прокуратуру, потому что раньше уже запрещала сносить деревья, потому что они были в хорошем состоянии. Согласно нормативам Кабмина от 2012 года ущерб оценен в 84 тысяч гривен.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что елки возле мэрии спилили, потому что они разрушали фундамент здания.