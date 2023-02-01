«Мгновенно это не произойдет»: Бездольный заявил, что в Николаеве нужно заменить 240 километров трубопровода

В Николаеве необходимо заменить 240 километров труб системы водоснабжения, состояние которых ухудшилось с течением времени и, в частности, от соленой воды, которую запустли в систему после того, как российские оккупанты намеренно разрушили водопровод Николаев-Днепр.

Об этом заявил директор депаратмента ЖКХ Николаевского горсовета Дмитрий Бездольный.

По его словам, в систему снову запустили соленую воду и трубы продолжают разрушаться. В частности, у города есть планы по замене труб. В этом направлении очень усиленно работает КП «Николаевводоканал» с зарубежными партнерами и государством.

— У нас около 240 километров труб нуждаются в замене. Это безотлогательно. Это большое количество и нужно понимать, что мгновенно это не произойдет, но работа в этом направлении ведется. Сейчас сложно очень посчитать во сколько обойдеться замена, потому что мы ожидаем на помощь. От количества материалов, которые нам дадут, будет зависеть сумма, в которой будет нуждаться бюджет. Конечно это не рамки местного бюджета, никакой местный бюджет не выдержит этой суммы, - добавил Дмитрий Бездольный.

Как известно, водопровод, по которому вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ФСБ шантажировало власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водопровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время. Также Сенкевич заявлял, что информацию о возобновлении водоснабжения Николаева водой из Днепра нужно будет держать в секрете как можно дольше. В дальнейшем состояние воды в кранах горожан улучшалось, однако водоснабжение ограничили и прекратили 7 февраля из-за проблем на насосных станциях. Несколько дней город был без централизованого водоснабжения и 10 февраля «Николаевовдоканал» начал заполнять резервуары водой, но предупредил, что она не питьевого качества.

Также сообщалось, что Сенкевич заявил, что мэрия планирует разработать программу софинансирования замены сетей водоснабжения в домах, но это будет происходить не за городской бюджет. Ранее мэр сообщал, что в госбюджете на 2023 год есть средства на замену трубопровода в Николаеве, но сделать это за год невозможно.