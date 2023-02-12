«Чтобы не копился, а сразу шел в дело»: В ДЖКХ Николаева хотят перерабатывать строймусор от разрушенных зданий и использовать при восстановлении объектов

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета планирует закупить установку по переработке строительного мусора, который остался после разрушения объектов в результате российских обстрелов, чтобы перерабатывать его и использовать заново.

Об этом заявил директор депаратмента ЖКХ Дмитрий Бездольный.

Чиновник сообщил, что городская власть планирует, чтобы уборкой такого мусора занималось коммунальное предприятие.

— Сейчас есть позиция, что это будет выполняться коммунальным предприятием. Есть такое выражние, что нет более постоянного, чем временное. Если мы завтра начнем свозить этот мусор, то есть большой риск, что оно будет долго там лежать. Сейчас идет поиск установки по переработке этих отходов. Есть идея вывозить их, перерабатывать и сразу использовать на подсыпку ям, на работы по восстановлению пострадавших объектов, чтобы сразу шло в дело, - заявил он.

Напомним, на Николаевщине из-за оккупантов разрушены и повреждены почти 16 тысяч гражданских объектов - больше всего пострадало жилье граждан.