В Николаеве спиленные по проспекту Центральному тополя направляли не только на нужды армии, но и для отопления больниц и соцучреждений

В Николаеве весной 2022 года по проспекту Центральному коммунальные службы сносили тополя. Местная власть тогда утверждала, что деревья будут передавать на нужды военных, а именно для обустройства укрытий на позициях. Директор ДЖКХ Николаевского горсовета Дмитрий Бездольный сообщил, что деревья также использовали и для отопления части николаевских городских больниц и социальных учреждений.

Об этом он рассказал во время своего брифинга.

— Весной, в начале войны, у нас часть больниц и социальных учреждений практически остались без отопления, потому что им предосталвляли услуги частные учреждения. И в начале войны они где-то быстро исчезли. Поэтому нам пришлось быстро выходить из ситуации. Те остатки от тополей, которые не шли на военных, отдавались на эти объекты. Наши соседи по улице Рюмина, детская больница, они с февраля до середины апреля продержались как раз на тополях и дети не мерзли, - заявил чиновник.

Дмитрий Бездольный также отметил, что срезанные тополя почти полностью были использованы. Еще есть отстатки, которые не пошли в дело, но таких, по данным чиновника, осталось немного.

— И это в большинстве случаев очень большие стволы. Если тополь был очень старый и широкий, то он на укрытие не шел, а на отопление его нужно было резать, поэтому такие остатки возможно еще есть, но их немного, - резюмировал он.

Напомним, что незадолго до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, мэр Александр Сенкевич заявлял о своем желании снести старые тополя при ремонте дороги по проспекту Центральному: «Из-за деревьев не видно пешеходов и случаются аварии».