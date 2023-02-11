На границе с Польшей с 13 февраля заработает еще один пункт пропуска, но только для пустых грузовиков

С 13 февраля на границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска, однако доступный он будет только для пустых грузовиков.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба .
Начиная с 08:00, 13 февраля в месте планируемого пункта пропуска для автомобильного сообщения «Нижанковичи-Мальховице» начнется пропуск грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн.
Однако условием пересечения границы является отсутствие груза в транспортном средстве.
- Пропуск грузовиков будет осуществляться круглосуточно в направлениях выезда из Украины и въезда в Украину, - заявила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.
Напомним, что в январе 2023 года еще один пункт пропуска заработал на границе с Румынией.