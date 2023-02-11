К энергосистеме Украины подключили находившийся на среднем плановом ремонте энергоблок АЭС

Энергоблок одной из АЭС, находившийся на среднем планово-предупредительном ремонте, был подключен к энергосети Украины.

Об этом сообщает министерство энергетики Украины.

Атомную электростанцию с рабочим визитом посетил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

– Несмотря на вчерашние попытки страны-террориста оставить украинцев без света и тепла, ситуация в украинской энергосистеме контролируется. Этому, в частности, способствовал самоотверженный труд наших атомщиков, быстро проведших средний плановый ремонт на этом энергоблоке-тысячнике с перегрузкой ядерного топлива. Благодарю вас за это, – отметил министр энергетики.

Герман Галущенко также посетил машинный зал другого энергоблока, где завершился восстановительный ремонт турбогенератора с заменой ротора. Благодаря этому сегодня энергоблок вернулся на свою максимальную мощность, прибавив в энергосистему еще 220 МВт электроэнергии.

Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории. Еще 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодняшнее событие существенно снизит дефицит генерации в энергосистеме и позволит сократить продолжительность отключений электроэнергии.