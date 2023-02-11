Американский историк Снайдер собрал более $1,2 миллиона на «Ловца шахедов» для Украины

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, который является амбассадором UNITED24, собрал более 1 268 000 долларов на «Ловца шахедов» для Украины.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Легендарный историк и большой друг Украины Тимоти Снайдер собрал более 1 268 000 $ на «Ловца шахедов». 6 таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше «ловцов».

Федоров сообщил, что в целом через UNITED24 на «Ловца шахедов» задонатили 11 278 раз. Сбор также поддержали Хиллари Клинтон и Ювал Ной Харари (израильский историк, доктор философии).