Федерация дзюдо Николаевщины рассказала о спортивных успехах и трудностях во время войны

Федерация дзюдо в Николаевской области в условиях войны не только не прекратила свою деятельность, но и сумела наладить тренировочный процесс для николаевских спортсменов.

О жизни Федерации и достижениях николаевских дзюдоистов идет речь в письме, которое пришло на редакционную почту ПН.

Ниже публикуем письмо без изменений.

Війна внесла свої корективи у підготовку миколаївських дзюдоїстів, а точніше – відібрала можливість тренуватись в рідних стінах. С початком повномасштабного вторгнення на весні 2022 року федерація дзюдо у Миколаївській області за підтримки Європейської федерації дзюдо (IJF) та федерації дзюдо України займались евакуацією дітей. За весь час було евакуйовано близько 70 дітей до міст Констанца (Румунія) та Веспрем (Угорщина). Там наші спортсмени змогли поновити тренування, набрати оптимальну форму та взяти участь у низці змагань. Багато з них знаходяться там і досі, частина вже повернулась до рідного міста. Хочеться зазначити, що тренери з багаторічним досвідом та вагомим внеском у розвиток дзюдо України а саме: Москаленко Володимир Михайлович, Дейнега Євгеній Анатолійович, Пустохін Микола Олегович весь час перебували з дітьми та супроводжували тренувальний процес.

Також хочеться сказати про здобутки наших Миколаївських дзюдоїстів під час вимушеної евакуації і сказати є про що, а саме за час вимушеної евакуації пройшло безліч змагань і турнірів, переможцями і призерами стали:

- Єрьоміна Анастасія - Пустохін Артур - Голімбієвська Юлія - Суворов Михайло - Ксєнофонтов Дмитро - Пацюк Єгор - Чорноморець Анатолій - Данішевський Владислав - Локтіонов Юрій - Лозовський Михайло - Тодосийчук Гліб - Поцелуєнко Федір

Треба зазначити, що федерація дзюдо в Миколаївській області, робила і робить все від неї залежне для збереження матеріально - технічної бази та збереження спортивного духу і великого потенціалу дзюдо на Миколаївщині. Багато сил, матеріальних засобів покладено на досягнення цих цілей у цей не легкий час, час війни, час боротьби із зовнішнім ворогом в особі загарбника з російської федерації. Але ми розуміємо, заради кого і заради чого ми боремось. Щоб повернути усіх дітей до рідного міста, повернути усмішки на їх обличчя, повернути великі змагання у рідні стіни за для зміцнення тіла і головне духу наших дітей, нашого майбутнього, що і пропагує боротьба дзюдо. Основний тягар організаційних питань у цей військовий час ліг на президента федерації в Миколаївській області Барашко Сергія Миколайовича та віце-президента Габро Дмитра Сергійовича, який, до речі, з липня 2022 року боронить Україну в лавах ЗСУ, а саме 36-й ОБрМП ім. контр-адмірала М. Білинського.

Внаслідок ворожих обстрілів міста Миколаєва, суттєво постраждала будівля дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» (вул. Спортивна, 15), зазнала суттєвих пошкоджень тренувальна база в місті Очаків. Що у свою чергу суттєво перешкоджає і майже унеможливлює швидке повернення дітей до тренувального процесу на цих спортивних базах у рідному місті.

Проте дзюдо обов’язково повернеться в рідне місто та область. Адже Миколаївська обласна федерації дзюдо робить все можливе для підтримки юних дзюдоїстів, збереження їх спортивної форми та змагального духу.

Бажаючих (спонсорів, меценатів) фінансово долучитись до відновлення інфраструктури прохання звертатись за номером телефону:+380507667770 (Барашко Сергій Миколайович)

Миколаївські дзюдоїсти вірять у Збройні Сили України та перемогу нашої Держави! Вірять у те, що скоро зможуть тренуватися у рідному місті та області! Слава Україні!! Слава ЗСУ!!