В энергосистеме Украины нет дефицита мощности – сегодня лимиты вводить не будут

Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры, хотя меньше, чем в будний день. По состоянию на сегодняшний день, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и вводу в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет.

Об этом сообщает пресс-центр « Укрэнерго» .

«Лимиты потребления на сегодняшние сутки не приходились. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля.

С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.