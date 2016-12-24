В Южноукраинске набирает оборотов соцпроект «Тренер нашего двора»

В Южноукраинске набирает обороов новый социальный проект «Тренер нашего двора», призванный забрать молодежь «с улицы».
Этот проект был введен в городе по инициативе городского головы Виктора Пароконного, передает сайт «Маю право».
Данный проект был представлен в августе текущего года в ходе конференции педагогических работников образования города.
«Популяризировать его среди жителей города Пароконний планировал, в том числе, во время личных встреч со старшеклассниками школ города и через привлечение к его реализации руководителей спортивных кружков, секций и воспитателей физического воспитания», - говорится в материале.
Создание удобных площадок, где смогут заниматься школьники и молодежь так популярным ныне воркаутом, не только повысит уровень физического развития «компьютеризированного» подрастающего поколения, но и склонит их к более здоровому образу жизни.
Этот проект был поддержан также депутатом местного совета Эриком Григоряном, который написал по этому поводу депутатское обращение на адрес городского головы, в котором выразил готовность содействовать реализации данного проекта.
- Я сам спортсмен, дети также имеют спортивные достижения. Поэтому понимаю важность этого проекта и готов поддержать его. Считаю, что он повлияет не только на здоровье нашей молодежи, но и предотвратит подростковую преступность. Так как подростами будет, чем занять свое время. И не просто занять его, а занять чем-то полезным, - пояснил свою инициативу Эрик Григорян.