В Южноукраинске набирает оборотов соцпроект «Тренер нашего двора»

В Южноукраинске набирает обороов новый социальный проект «Тренер нашего двора», призванный забрать молодежь «с улицы».

Этот проект был введен в городе по инициативе городского головы Виктора Пароконного, передает сайт «Маю право».

Данный проект был представлен в августе текущего года в ходе конференции педагогических работников образования города.

«Популяризировать его среди жителей города Пароконний планировал, в том числе, во время личных встреч со старшеклассниками школ города и через привлечение к его реализации руководителей спортивных кружков, секций и воспитателей физического воспитания», - говорится в материале.

Создание удобных площадок, где смогут заниматься школьники и молодежь так популярным ныне воркаутом, не только повысит уровень физического развития «компьютеризированного» подрастающего поколения, но и склонит их к более здоровому образу жизни.

Этот проект был поддержан также депутатом местного совета Эриком Григоряном, который написал по этому поводу депутатское обращение на адрес городского головы, в котором выразил готовность содействовать реализации данного проекта.