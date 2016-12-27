Гандболистки николаевского «Реала» проиграли дома одному из лидеров чемпионата

В рамках чемпионата женской гандбольной суперлиги николаевский «Реал» 23-24 декабря дважды проиграл одному из лидеров чемпионата – «Карпатам» из Ужгорода.

"Реал" в розовой форме, "Карпаты" - в темно-синей

«Реал» - «Карпаты» - 20:28 Р: Никифорук, Дунец (5 голов), Наими (5), Бонар (2), Аксенова (2), Сторожук (2), Бабий (1), Борейчук (1), Сытенькая (1), Бесова (1). К: Мелекесцева (7), Компаниец (5), Кильч (4).

«Реал» - «Карпаты» - 19:34 Р: Никифорук, Синаевская, Донец (5), Аксенова (4), Сытенькая (4), Шлюхтина (2), Нечипор (2), Бабий (1), Сторожук (1). К: Компаниец (11), Сухецкая (6), Готра (6).

Николаевской команде нелегко было противостоять гостям из Ужгорода, но «Реал» дал бой сильному сопернику. В первом поединке николаевские гандболистки сумели выиграть первую половину встречи, однако уступили во второй, что и привело к поражению. Второй матч прошел при более выраженном преимуществе «Карпат», которые еще до перерыва смогли оторваться от соперника. В итоге после 14 матчей «Реалу» не удалось приблизиться к первой тройке – николаевский клуб остается на четвертом месте.

В новости использованы материалы пресс-службы ГК "Карпаты" и группы ГК "Реал" Николаев в социальной сети