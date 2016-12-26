МБК «Николаев» на выезде обыграл команду из Луцка

В очередном матче украинской баскетбольной суперлиги МБК «Николаев» в Луцке обыграл «Волыньбаскет».

Об этом сообщили в пресс-службе николаевского клуба.

«Волыньбаскет» – МБК «Николаев» - 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23) ВБ: Рудаков (15 + 5 подборов + 6 передач), Тимощук (13 + 5 подборов + 6 передач), Дикий (13 + 11 подборов), Моторчук (12). МБК: Онуфриев (26), Тонченко (18 + 5 подборов + 9 передач), Кушниров (16), Горбатюк (16 + 8 подборов + 5 перехватов), Швец (4 + 5 подборов), Мусиенко (3), Лебединцев (2), Галенко, Иванов (0), Хохоник (0).

До этого поединка команды провели в сезоне уже три матча – все в Николаеве и все закончились победами МБК. В матче в Луцке хозяева паркета выиграли первую четверть, но николаевцы сумели переломить ход поединка и выиграть остальные три периода. У МБК отлично действовал ветеран Онуфриев, который реализовал 9 из 13 бросков с игры, при этом забив пять трехочковых. Проявил себя и Тонченко, которому лишь немного не хватило до дабл-дабла.

Напомним, ранее сообщалось, что МБК «Николаев» потерпел фиаско в гостевом матче с «Кривбассом».