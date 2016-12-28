Украинка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Украинка Анна Музычук стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид, который проходил в Дохе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Музычук обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, набрав 9 очков в 11 встречах. У ближайшей преследовательницы украинки - россиянки Александры Костенюк - в активе за такое же количество матчей было 7,5 очков. Таки образом, Музычук стала недосягаемой для своих соперниц.

Отметим, что в 2014 году Анна Музычук выигрывала чемпионат мира в дисциплине блиц.

Напомним, ранее украинка Мария Музычук стала лучшей шахматисткой мира 2015 года