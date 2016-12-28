Украинцы сделали «золотой дубль», выиграв мужской и женский чемпионаты мира по быстрым шахматам

Украинцы Василий Иванчук и Анна Музычук выиграли, соответственно, мужской и женский чемпионаты мира по быстрым шахматам, которые проходили в Катаре.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Музычук обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, набрав 9 очков в 11 встречах. У ближайшей преследовательницы украинки – россиянки Александры Костенюк – в активе за такое же количество матчей было 7,5 очков. Таки образом, Музычук стала недосягаемой для своих соперниц. Отметим, что в 2014 году Анна Музычук выигрывала чемпионат мира в дисциплине блиц.

Как пишет «Спортарена», украинский шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство. Иванчук провел далекий от идеального последний соревновательный день на чемпионате мира по рапиду, но все же сумел завоевать звание лучшего в мире, опередив двух ближайших соперников по дополнительным показателям.

По итогам двух соревновательных дней Иванчук возглавлял турнирную таблицу, имея на 0,5 очка больше, чем ближайшие конкуренты. Однако уверенно довести дело до победного конца украинцу не удалось – сначала Василий проиграл россиянину Яну Непомнящему, а следующие два поединка свел вничью, из-за чего откатился на третье место с отставанием в одно очко от лидера. Впрочем, Непомнящий проиграл два последних матчи, а Иванчук дважды победил, благодаря чему вернулся на первое место по итогам решающего 15-го тура.

Примечательно, что перед последним туром сразу пять шахматистов имели одинаковое количество очков (по 10), но по дополнительным показателям турнирную таблицу возглавлял Иванчук. В 15-м туре украинец обыграл белыми фигурами армянина Гранта Мелкумяна. В параллельных матчах лидеров победили норвежец Магнус Карслен и россиянин Александр Грищук, которые в итоге заняли места на пьедестале почета. В активе Иванчука 11 очков после 15 матчей, такое же количество очков у Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Пожалуй, свою ключевую победу Иванчук добыл во второй соревновательный день, когда ему удалось обыграть чемпиона мира Карлсена, который в итоге уступил украинцу только по дополнительным показателям.