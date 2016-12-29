«Хотим на ЧМ-2018, но не в Россию», - глава ФФУ озвучил позицию по поводу чемпионата мира в РФ

В руководстве национальной сборной Украины хотят, чтобы та поехала на чемпионат мира 2018 года, но не хотят, чтобы турнир проходил в России, заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

В интервью сайту Сегодня Павелко отметил, что сперва желто-синим необходимо завоевать право на участие в финальной части ЧМ-2018, а уже затем нужно решать, ехать или нет.

"К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира", - добавил функционер.

По словам главы ФФУ, принимать решение о поездке в Россию с учетом мнения общественности будет принимать исполнительный комитет Федерации футбола.

Павелко убежден, что это должно быть взвешенное решение, но если сборная Украины не получит права выступить в финальной части турнира, то говорить пока не о чем. Функционер указал на то, что судьбу проведения ЧМ-2018 в России будут принимать международные органы.