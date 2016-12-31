На Николаевщине спортсменов приглашают на соревнования в честь «Короля баттерфляя»

На Николаевщине спортсменов из Украины и других стран приглашают на соревнования, приуроченные к 105-летию со дня рождения «Короля баттерфляю» Семена Бойченко.

Об этом сообщает сайт «Bashtanka.net».

Бойченко, который родился в селе Марьевка Баштанского района, является единственным украинцем, имя которого введено в Зал мировой славы плавания.

«Вид плавания – баттерфляй, дистанция 50 метров. Поклонники плавания категории «Мастерс», проживающие в Украине и за ее пределами на первом этапе самостоятельно проплывают эту дистанцию ​​по месту жительства, а результаты своего плавания подают по электронной почте в клуб плавания имени Семена Бойченко в Баштанке: clubboicenco@yandex.ua. Лучшие три результаты участников в разных возрастных группах будут приглашены к участию в финальных заплывах, которые состоятся в июле 2017 года на реке Ингул, именно там, где зарождался мировой баттерфляй в естественных условиях на открытой и живой воде».