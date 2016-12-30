Опубликованы лучшие спортивные фотографии 2016 года

Завершающийся 2016 год запомнился яркими спортивными событиями, многие моменты которых вошли в историю.

Подборку наиболее запоминающихся спортивных фотографий уходящего года опубликовала «Трибуна».

Январь-2016, олимпийский чемпион Андреас Ванк летит в австрийском Инсбруке

Гаэль Монфис летит за уходящим мячом на Australian Open

Женское регби, Венесуэла против Уругвая. Мариоли Гомес просит Викторию Риос отдать ей мяч

Да, в бейсболе бывает и такое. Маркус Семиэн из «Окленда» разбивает свою биту

Финал Кубка Германии. «Бавария» побеждает «Боруссию» Дортмунд в серии пенальти, Роберт Левандовски подбадривает Марко Ройса

Кевин Дюрэнт из «Оклахомы» поздравляет Стефа Карри («Голден Стэйт») с выходом в финал плей-офф НБА. В новом сезоне они уже играют в одной команде

Евро-2016 во Франции запомнился в том числе и беспорядками: все началось в Марселе со стычек английских фанов с местными болельщиками и полицией

Знаменитое исландское «Ху!» после победы над Австрией на Евро-2016

Массовая авария во время гонки НАСКАР

Кот, благодаря которому о матче в регби «Пенрит Пантерс» и «Кронулла Шаркс» узнали не только в Австралии

Открытие Игр-2016 на «Маракане». Взгляд из фавел

Встреча двух культур в пляжном волейболе: Египет vs Германия

Усэйн Болт, как обычно, успевал посмотреть по сторонам во время забега на сто метров

Чемпионат мира по триатлону на Гавайях

На соревнованиях по легкой атлетике в Австралии прыгуны с шестом чуть-чуть не долетали до радуги

Суровый мир женского водного поло.