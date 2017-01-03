«Поступали предложения», - николаевская саблистка Харлан отказалась сменить «спортивное» гражданство

Николаевской спортсменке Ольге Харлан поступали предложения выступать за другую страну, но саблистка решила, что будет представлять на соревнованиях только Украину.

Об этом пишут «Николаевские новости».

- Поступали предложения, но я буду представлять на соревнованиях только свою Родину – Украину. За границей, если пригласят, соглашусь только тренироваться, - говорит Харлан.

Также в планах николаевской саблистки выиграть золотую медаль на следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио.

- Постараюсь не только выступить на этих Играх, но и вернуться с медалями. Олимпийского «золота» в личном турнире у меня ведь до сих пор нет. Надо бы этот пробел восполнить, - говорит спортсменка.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальном первенстве и серебряную в командных соревнованиях.