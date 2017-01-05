Украинский баскетболист за секунду до конца матча принес победу своей американской команде

Бросок украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в последние мгновения матча принес победу его команде «Канзас Джейхоукс» в матче студенческой лиги NCAA.

Об этом сообщает «iSport».

Минувшей ночью «Канзас Джейхоукс» проводил принципиальный матч с «Канзас Стэйт». Исход встречи решился на последней секунде матча. При счете 88:88 Михайлюк сумел занести в кольцо противника двухочковое попадание, став таким образом главным героем встречи.

Всего лидер молодежной сборной Украины провел на паркете 22 минуты, набрав за это время 11 очков (2/3 – 3-х очковые, 1/4 – 2-х очковые, 3/3 – штрафные), отдав 2 ассиста и поставив 1 блок-шот.

Как известно, «Канзас Джейхоукс» выступает в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA и является одной из старейших и наиболее успешных баскетбольных студенческих программ в США. В настоящее время команда выступает в престижной конференции Big 12. «Канзас Джейхоукс» может стать хорошим трамплином для Михайлюка для попадания в NBA.