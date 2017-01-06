Украинская теннисистка еще раз обыграла первую ракетку мира

Украинка Элина Свитолина победила в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене лучшую теннисистку планеты Анжелик Кербер.

Для этого Свитолиной понадобилось три сета, поскольку вторая партия осталась за немецкой соперницей - 6:4, 3:6, 6:3, передает «Новое время».

В полуфинальном матче украинскую спортсменку ожидает дуэль против представительницы Чехии Каролины Плишковой.

Накануне стало понятно, что Элина Свитолина сыграет против первой ракетки мира немки Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Украинка уже играла против Кербер осенью 2016 года. Тогда она обыграла немку на турнире в Пекине — 6:4, 7:5.

Ранее Свитолина победила в игре второго рануда против Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Таким образом, спортсменка гарантировала себе повышение в мировом рейтинге.

На данный момент украинская теннисистка занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.