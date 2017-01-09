Украинская экс-чемпионка мира отказалась ехать на первенство мира в Иран – не хочет носить хиджаб

Экс-чемпионка мира по шахматам украинка Мария Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира в Иран.

Об этом пишет газета «Сегодня».

- Что касается чемпионата мира в Иране, то я решила отказаться от участия, так как абсолютно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира. Сестра моя, Аня, подписала контракт. Мы с ней разговаривали насчет этого, но для нее стать чемпионкой мира – мечта всей жизни, - сказала Музычук.

Напомним, что чемпионат мира в Иране состоится в феврале этого года. Организаторы соревнований настаивают, чтобы шахматистки играли не только в максимально закрытой одежде, но и в платках или хиджабах. Известно также, что в октябре минувшего года шахматистка из США грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс уже отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за ограничения прав женщин в этой стране.