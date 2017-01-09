В США профессиональные хоккейные команды провели матч на открытом стадионе под дождем

Американская хоккейная лига провела свой матч на открытом воздухе и сумела переплюнуть по оригинальности идеи даже НХЛ.

Об этом сообщает «Трибуна».

Матч регулярного чемпионата между «Бейкерсфилд Кондос» (фарм-клуб «Эдмонтона») и «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса») состоялся на Memorial Stadium в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Даже в январе там нечасто случается отрицательная температура, зато дожди идут примерно через день. В итоге матч проходил при +15 – неудивительно, что в итоге получилось такое необычное зрелище, свидетелями которого стали 12 тысяч 330 зрителей. В овертайме со счетом 3:2 победил «Бейкерсфилд».

Справка:

Американская хоккейная лига позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки. Лига является вспомогательной для НХЛ – все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами (вторыми командами) для команд НХЛ.