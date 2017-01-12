ФФУ временно запретила МФК «Николаев» регистрировать новых футболистов

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины 12 января временно запретил МФК «Николаев» регистрировать новых футболистов.

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

«Сообщаем, что вступили в силу санкции, примененные КДК ФФУ к ряду футбольных клубов в связи с невыполнением ими ранее принятых решений органов осуществления футбольного правосудия… ФК «Тернополь» и МФК «Николаев» лишены права регистрировать в ФФУ новых футболистов до момента полного выполнения ранее принятых решений органов осуществления футбольного правосудия», - отмечено в сообщении ФФУ.

Как рассказал в комментарии «Николаевскому футболу» главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, регистрацию новых игроков запретили из-за существующих обязательств перед экс-футболистом МФК Антоном Голенковым (покинул «Николаев еще в 2014 году – НФ) и бывшими тренерами «корабелов» Олегом Федорчуком и Юрием Смагиным.

По словам Забранского, перед Голенковым еще ранее погасили долги по зарплате, осталось выплатить так называемую «неустройку», которая не представляет собой значительную сумму. В случае с Федорчуком и Смагиным существует задолженность по зарплате в общем размере более 200 тысяч гривен. Забранский говорит, что предыдущее руководство клуба (возможно, речь идет о бывшем вице-президенте «Николаева» Олеге Киршове – НФ) назначило Федорчуку и Смагину завышенные зарплаты, которые до них «в Николаеве никто не получал».

- Возможно, это было сделано с целью в дальнейшем выбить деньги из клуба, - сказал Забранский.

Он добавил, что для решения данной проблемы придется обратиться к Сергею Кантору. Как известно, депутат городского совета Кантор является главным инвестором МФК «Николаев».