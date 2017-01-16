Шведский боксер отправил судью в нокдаун во время титульного боя

Шведский чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Баду Джек ненамеренно ударил судью в объединительном бою с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) Джеймсом Дигейлом из Великобритании.

Соответствующее видео эпизода размещено на видеохостинге YouTube.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 15 января, в Нью-Йорке и завершился вничью. Рефери Артур Мерканте-младший хотел развести боксеров, однако Джек попытался нанести боковой удар левой рукой, который пришелся в подбородок судьи. В результате швед поймал начавшего падать Мерканте, после чего извинился.

Напомним, в России футболисты до полусмерти побили пожилого судью, ему пришлось отбиваться электрошокером.