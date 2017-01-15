Украинский боксер впервые в карьере проиграл нокаутом

Ранее не знавший горечи поражений украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) в поединке за титул «WBC Silver» против Имманувеля Алима (17-0-1, 10 КО) был отправлен в нокаут.

Об этом сообщает «Новое время».

Украинец в этом поединке был фаворитом, однако побывал в нокдауне уже в третьем раунде. В шестой трехминутке Хитров был еще раз отправлен на настил ринга, и судья остановил поединок.

Отметим, что, завоевав титул «WBC Silver», Алим получил право встретиться с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

Напомним, украинский боксер, 29-летний Александр Усик, защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), победив южноафриканца Табисо Мчуну.