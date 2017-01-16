Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час.

Видеозапись несчастного случая была опубликована в аккаунте телеканала «Eurosport IT» в «Twitter».

Спортсменка тренировалась перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау. В результате Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки на склоне прерваны.

Напомним, к анцлер Германии Ангела Меркель упала, катаясь на горнолыжных склонах в Швейцарии. В результате падения немецкий лидер получила трещину тазового кольца.