МБК «Николаев» в гостях разгромно проиграл «Кривбассу»

В матче очередного тура украинской баскетбольной суперлиги МБК «Николаев» 15 января в гостях проиграл в Кривом Роге местному «Кривбассу».
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.
«Кривбасс» – МБК «Николаев» 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)
К: Тихонов (12 + 6 подборов), Вильховецкий (11 + 6 подборов), Орленко (10 + 6 подборов), Ворник (10 + 6 подборов), Липовцев (10 + 5 подборов + 7 передач), Шундель (8 + 5 подборов), Глебов (7 + 6 подборов + 7 передач).
МБК: Кушниров (15), Онуфриев (9 + 5 передач), Иванов (8), Тонченко (7 + 7 передач), Швец (7 + 8 подборов), Галенко (4 + 4 подбора), Мусиенко (2), Лебединцев (2), Хохоник, Горбатюк.
Судьбу матча во многом решила первая половина матча, которая стала провальной для николаевцев.
«Гости пытались догнать соперника бросками из-за дуги, однако катастрофические 0/11 по итогам первой половины стали настоящим кошмаром для николаевцев. Во второй десятиминутке «Кривбасс» еще добавил в атаке, а гости, сбившись на индивидуальную игру, продолжали испытывать огромные проблемы в атаке. По итогам двух четвертей разгромный счет на табло – 41:14 в пользу «Кривбасса». После «антракта» гости сумели немного добавить в атаке, однако этого было явно недостаточно для того, чтобы вернуть хотя бы намек на какую-то борьбу в этом матче», - рассказали в ФБУ.
Напомним, что предыдущий гостевой матч против «Кривбасса» также закончился фиаско для николаевцев.