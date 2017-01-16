МБК «Николаев» в гостях разгромно проиграл «Кривбассу»

В матче очередного тура украинской баскетбольной суперлиги МБК «Николаев» 15 января в гостях проиграл в Кривом Роге местному «Кривбассу».

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Судьбу матча во многом решила первая половина матча, которая стала провальной для николаевцев.

«Гости пытались догнать соперника бросками из-за дуги, однако катастрофические 0/11 по итогам первой половины стали настоящим кошмаром для николаевцев. Во второй десятиминутке «Кривбасс» еще добавил в атаке, а гости, сбившись на индивидуальную игру, продолжали испытывать огромные проблемы в атаке. По итогам двух четвертей разгромный счет на табло – 41:14 в пользу «Кривбасса». После «антракта» гости сумели немного добавить в атаке, однако этого было явно недостаточно для того, чтобы вернуть хотя бы намек на какую-то борьбу в этом матче», - рассказали в ФБУ.