МФК «Николаев» выйдет из отпуска и сыграет спарринги с «Черноморцем»

МФК «Николаев» определился с планами на начало подготовки ко второй части чемпионата.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «UA-Футбол».

- Мы собираемся 17 января. 21-го мы играем в Одессе на базе с «Черноморцем» двумя составами. Дальше будем смотреть. Если раньше для клуба было, что год прожили – и хорошо, то сейчас каждый месяц что-то кругом меняется и очень сложно. Пока помощников Сергею Кантору [единственному инвестору клуба] мы не нашли. Никому ничего не интересно. Даже учитывая то, что команда в полуфинале Кубка Украины. Думал, что-то изменится, но пока нет. Нам кругом отказывают и не хотят помогать. Хотя мы не просим дать нам денег, а просим сделать нам хоть какие-то более-менее условия, чтобы мы могли тренироваться, играть, одеться, - сказал главный тренер команды Руслан Забранский.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ временно запретил МФК «Николаев» заявлять новых игроков. Забранский ранее пояснял, что это случилось из-за того, что МФК вспомнили долги, которые образовались еще при предыдущем руководстве клуба – более 200 тысяч гривен. Эта сумма является долгом по зарплате перед экс-тренерами МФК Олегом Федорчуком и Юрием Смагиным (около 200 тысяч гривен), а также «пеней» по долгу по зарплате перед бывшим полузащитником «Николаева» Антоном Голенковым (25 тысяч гривен). Забранский заявлял, что МФК «Николаев» может сняться с чемпионата первой лиги, потому что клуб возмущен санкциями ФФУ.

Кроме того, президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров прокомментировал возможное снятие «Николаева» с чемпионата первой лиги.