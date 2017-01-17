В Николаеве в новом фехтовальном зале открыли чемпионат Украины среди кадетов

В Николаеве, спустя неделю после открытия в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию, 17 января дали старт Чемпионату Украины по фехтованию на саблях среди кадетов.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, в новом зале собрались юные парни и девушки до 16 лет из Киева и 5 областей Украины: Николаевской, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской. В первый день турнира они будут показывать свои силы в личных соревнованиях, а уже в среду – в командных.

По словам главного судьи Анатолия Шликаря, интереснее наблюдать за командными соревнованиями, так как в них все друг за друга болеют и не скрывают своих эмоций. На церемонии открытия присутствовали николаевская саблистка Ольга Харлан, представители областной, городской власти и заслуженные тренера по фехтованию. Возможности николаевского фехтовального зала для подобных мероприятий оценил тренер из Киева Гарник Давидян.

- На сегодняшний день это единственный специализированный зал в Украине, который подходит. Не по мировым стандартам, а подходит для проведения элементарных украинских соревнований. Для того, чтобы всего хватало здесь есть много параметров, которые не учтены. Есть спортивные залы для соревнований, есть залы для тренировок. По большому счету, это очень хороший зал для тренировок. Это лучшее, что у нас есть по параметрам. По международным стандартам он не подходит, но это не говорит о том, что зал не хороший. Зал очень хороший. Это лучшее, что сегодня есть в Украине, - отметил специалист.

Напомним, что на открытие фехтовального зала в Николаев приезжал президент Украины Петр Порошенко.