Звезды мюнхенской «Баварии» загримировались и сыграли в уличный футбол

Игроки мюнхенской «Баварии» Франк Рибери, Рафинья и Давид Алаба приняли участие в розыгрыше – они загримировались и сыграли в футбол с обычными людьми.

Как пишет «Николаевский футбол», видео с розыгрышем опубликовал «YouTube»-канал «MANschaftsbus.de».

Так, Алабе приделали бутафорское пузо и огромную шевелюру, Рафинье – бороду, а Рибери постарались изменить имидж. Трое футболистов приехали на спортивную площадку, где их встретили местные ребята, которые пришли «попинать мячик».

- Вы, парни, знаете, как играть? Давайте сыграем, - обратились парни к игрокам «Баварии».

В начале матча профессионалы явно поддавались сопернику – Рибери не успел привыкнуть к простому мячу, а Алаба дал спокойно забить в свои ворота, а после пробил в штангу с убойной позиции. Но затем баварцы стали показывать на площадке футбольные трюки и фокусы. В конце матча игроки «Баварии» сняли грим и показали своим соперникам и зрителям, кто они на самом деле.

Отметим, что в комментариях на «YouTube» под этим роликом многие пользователи высказали мнение, что видео постановочное и спланированное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пранкеры раздавали людям на улице деньги.