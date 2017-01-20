Николаевский «Судостроитель» хочет проводить свои домашние матчи на стадионе в парке «Победа»

Николаевский футбольный клуб «Судостроитель» собирается проводить свои домашние матчи на стадионе в парке «Победа».

Об этом рассказал спортивный директор Юрий Чаус, сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Спортарену».

Как известно, сейчас «Судостроитель» выступает во Второй лиге чемпионата Украины и проводит свои домашние матчи в Первомайске, потому что в Николаеве для команды не нашлось «свободного» стадиона. Центральный городской стадион находится в распоряжении МФК «Николаев» и газон на нем находится в ужасном состоянии. А стадион в парке «Победа» простаивает. Но при этом спортивный городок, в который входит стадион, пока что не достроен, хоть и был помпезно открыт «регионалами» еще в 2013 году.

- Нам обещают, но сами мы сдвинуть эту ситуацию никак не можем. Исходим из того, что у нас есть. Конечно, очень хочется, чтобы весной нам разрешили играть на арене, которая в парке «Победа». Сейчас у нас в области новый губернатор, Алексей Савченко, и дай Бог, он найдёт решение этому вопросу. Тогда у нас будет своя домашняя арена. Конечно, тяжеловато ездить за 180 километров в день домашней игры, и она действительно приравнивается к выездной, - говорит Чаус.

Напомним, ранее сообщалось, что новый стадион в парке «Победа» уже нужно ремонтировать.