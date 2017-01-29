МБК «Николаев» минимально обыграл БК «Запорожье» - победу «корабелы» вырвали на последних секундах

МБК «Николаев» в субботу, 28 января, в домашнем матче обыграл БК «Запорожье» с минимальным разрывом в 1 очко - 68:67.

Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

Половину первого периода команды лидировали по очереди. У гостей в ударе были Буренко и Носков, за хозяев площадки ответили Мусиенко, Иванов, Онуфриев и Швец – 9:7. Но за пару последующих минут запорожцы выдали впечатляющий рывок 0:11! Только Иванов было пополнил командный актив на 5 пунктов, как соперник практически восстановил свое преимущество – 14:22.

Во втором периоде события развивались еще более удручающе для николаевцев. Хохоник, Мусиенко, Горбатюк, Иванов и Тонченко забивали только с линии штрафных, да и то несколько попыток смазали. А запорожский «марш» продолжался – 20:41! Лишь в концовке Онуфриеву удался бросок с игры, а продолжил почин капитана команды Тонченко – 27:41.

Сразу после большого перерыва Буренко попадает дальний. Галенко, Онуфриев и Кушниров притормозили наступление гостей. Те впервые, пожалуй, занервничали. Наш центровой результативно завершает еще две атаки. Увы, николаевцы дважды потеряли мяч в следующих владениях, а Носков принес гостям 5 пунктов в двух попытках. Кушниров отличился еще раз. Да только разрыв в счете перед завершающим периодом перспективнее смотрелся с лавочки соперников – 41:51.

Впрочем, уже на третьей минуте после возобновления игры запорожцам потребовался тайм-аут: три результативных броска Швеца и пара штрафных от Онуфриева обозначили возвращение николаевцев в борьбу за победу – 49:53.

Мусиенко прорывается на щит и забивает с фолом. Гости отвечают со средней дистанции. Онуфриев изловчился в тяжелой позиции послать дальний мяч точно в корзину – 55:55!!

Овдеенко не дрогнул в критической ситуации – трешка. Галенко подумал на дуге лишь миг и ответил – 58:58. На выпад Конате штрафные точно исполняет Швец. А вот очередной дальний мяч от Буренко лишь двумя пунктами компенсирует Иванов.

Нервы разыгрались не на шутку у баскетболистов обеих команд. Но штрафные бьют точно (у нас – снова Иванов). А вот после конфликтной ситуации на последних секундах основного времени Конате мажет обе свои попытки. Буренко точен. Иванов – тоже.

При счете 66:67 у николаевцев осталось чуть более шести секунд на атаку. Тонченко со своей половины площадки прорывается под щит соперников, перебрасывает мяч через высоченный блок – дужка! Но его партнеры как раз пролетали над гнездом, простите, кольцом «Запорожья». Сначала судьи засчитали результативное добивание Кушнирову. Но потом выяснилось, что в нужном месте в нужный момент раньше взметнулась рука Швеца. Да принципиально другое: николаевцы вырвали победу – 68:67!