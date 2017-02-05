Николаевская бадминтонистка Казаринова стала чемпионкой Украины в парном разряде

Фото из архива На чемпионате Украины по бадминтону в Харькове в женской парной категории золотые медали завоевали Юлия Казаринова из Николаева и Елена Прус из Харькова. Анастасия Кучер и Елизавета Крячко (Николаев/Харьков) стали пятыми.

Об этом сообщают «Николаевские новости».

В миксте Юлия Казаринова и харьковчанин Геннадий Натаров заняли четвертое место, николаевец Артур Джупина и харьковчанка Владислава Лесная - пятое. В мужском одиночном разряде у николаевцев такие места: Артур Джупина - 5-е, Сергей Макаров - 22-е, Денис Панченко - 24-е. В женском одиночном разряде: Валерия Масайло - 10-е, Дарья Пойда - 13-е, Татьяна Потапенко - 14-е. Чемпионами стали Артем Почтарев (Харьков) и Мария Улитина (Днепр).

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Казаринова выиграла Кубок Украины в миксте.