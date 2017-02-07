Бывший разыгрывающий МБК «Николаев» и сборной Украины завершил профессиональную карьеру

Матч против «Волыньбаскет» 28 января стал последним в профессиональной карьере защитника «Будівельника» Артема Буцкого. Разыгрывающий принял решение о завершении карьеры.

Об этом пишет сайт «iSport».

Плеймейкера уже долгое время беспокоило колено, и после очередного медицинского обследования им совместно с руководством клуба было принято решение о прекращении активных выступлений.

Буцкий защищал цвета «Будівельника» в течение трех сезонов и стал с киевской командой обладателем Кубка Украины (2014/15), был капитаном команды. Также Буцкий выигрывал Кубок Украины в составе запорожского «Ферро-ЗНТУ» (2012/13) и становился вице-чемпионом Украины в составе БК «Киев» (2005/06). За свою карьеру защитник сделал 861 ассист в рамках чемпионата Украины – это второй показатель среди всех игроков в новейшей истории нашего первенства.

В течение 16 лет своей карьеры Артем играл за «Полтаву-Баскет» (2001/2002), «Сумыхимпром» (2002-2005, 2007-2009), БК «Киев» (2005/2006), «Черкасские Мавпы» (2006/2007), БК «Одесса» (2009/2010), МБК «Николаев» (2010-2011), «Ферро» (2011-2014). Также разыгрывающий провел 30 матчей за сборную Украины.