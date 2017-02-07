Николаевский фристайлист претендует на звание «Лучшего спортсмена года» в Украине

Николаевский фристайлист Александр Абраменко вошел в список восьми претендентов на звание «Лучший спортсмен года-2016».
Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
Так, Абраменко может стать обладателем спортивного «Оскара» по итогам олимпийского 2016 года. Он претендует на эту премию в номинации «Народный выбор» - «Лучший спортсмен года».
Николаевцы могут поддержать Абраменко, проголосовав за него с 6 по 15 февраля. Проголосовать можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Победителем конкурса станет спортсмен, за которого проголосует больше всего человек.
Напомним, что Абраменко стал победителем этапа Кубка мира и обладателем Малого хрустального Глобуса по фристайлу.