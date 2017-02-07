Николаевский фристайлист претендует на звание «Лучшего спортсмена года» в Украине

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 11 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

Николаевский фристайлист Александр Абраменко вошел в список восьми претендентов на звание «Лучший спортсмен года-2016».

Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Так, Абраменко может стать обладателем спортивного «Оскара» по итогам олимпийского 2016 года. Он претендует на эту премию в номинации «Народный выбор» - «Лучший спортсмен года».

Николаевцы могут поддержать Абраменко, проголосовав за него с 6 по 15 февраля. Проголосовать можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Победителем конкурса станет спортсмен, за которого проголосует больше всего человек.

Напомним, что Абраменко стал победителем этапа Кубка мира и обладателем Малого хрустального Глобуса по фристайлу.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт