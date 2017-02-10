Экс-лидер МФК «Николаев» принял российское гражданство и вернулся в Крым

Бывший лидер МФК «Николаев», 27-летний полузащитник Антон Голенков вернулся в Крым и стал футболистом местного ФК «Севастополь».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

Напомним, что за «Николаев» Голенков играл в 2011-2013 годах, провел 63 матча и забил 8 голов. В свое время Голенков был одним из ведущих игроков «корабелов», получал по меркам МФК солидную зарплату. В 2014 году он покинул команду после того как в ней начались финансовые проблемы и нависла перспектива исчезновения МФК. Сообщалось, что у «Николаева» ранее был долг по зарплате перед Голенковым, но его погасили.

Затем Антон поиграл за «Александрию» и беларусское «Торпедо». Согласно информации официального сайта «Севастополя», в 2014 году Голенков принял российское гражданство. Родом Антон из поселка Кореиз в Автономной республике Крым.

- Я сам крымский, ялтинский парень. Семья у меня образовалась полтора года назад. Наверное больше семья и родные стены… Дома будем сидеть с семьей, чтобы не кататься по городам и странам… У меня сейчас семья, больше с ребенком вожусь, - сказал Голенков.

В 2015 году публиковался обзорный материал о бывших николаевских футболистах, которые выступали в Крыму. За «Севастополь» тогда играл Станислав Гудзикевич – бывший капитан МФК «Николаев», который большую часть карьеры провел за севастопольскую команду. Теперь он вошел в тренерский штаб «Севастополя».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Крыма «Севастополь» идет на третьем месте. О силе этого турнира трудно судить, возможно, он по уровню сопоставим со второй лигой чемпионата Украины.