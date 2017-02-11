На соревнованиях во Франции 4 украинские легкоатлетки завоевали «золото»

Во французском Обонне сразу четыре украинские атлетки получили высшие награды на международных соревнованиях Meeting Féminin du Val d'Oise.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Так, Ольга Земляк победила в финале в беге на 400 метров с результатом 52,39 с, а Ольга Бибик финишировала второй (53,29 с). При этом результат Ольги Земляк стал для спортсменки личным рекордом на этой дистанции в закрытых помещениях.

На дистанции 800 метров была первой другая украинская спортсменка Ольга Ляхова, пробежав 4 круга по 2.03,04 мин.

Анна Плотицина уверенно победила на дистанции 60 метров с барьерами, преодолев ее за 8,08 с.

Юлия Чумаченко была вне конкуренции в секторе для прыжков в высоту. Прыжком на 1,88 м она уже выиграла соревнования и в качестве победительницы вышла на следующую высоту - 1,90. Их она тоже преодолела с первой попытки, а вот 1,92 этот вечер не устояли.

Марина Килипко была второй по прыжкам с шестом (4,40 м). После двух неудач на высоте 4,45, она перенесла заключительную попытку на 4,50 м, однако преодолеть их в Обонн Украинке не удалось.

Напомним, что украинская легкоатлетка Олеся Повх одержала победу в 60-метровке на международном турнире Indoor ISTAF в Берлине.