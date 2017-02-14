Николаевский шахматист выиграл чемпионат Украины среди юношей

Николаевец Владислав Ларкин выиграл чемпионат Украины по классическим шахматам среди юношей и девушек возрастом до 14 лет.

Об этом сообщили в Федерации шахмат Николаевской области.

Соревнования проходили в Черновцах, Николаевскую область представляли четверо спортсменов.

«В турнире юношей с результатом 7,5 из 11 первое место завоевал кандидат в мастера спорта Владислав Ларкин (команда тренеров ШББ). У Владислава Сидорики седьмое место, Артем Матвеев занял десятое. Ульяна Колосан завоевала высокое четвертое место в турнире девушек», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский шахматист, международный мастер Николай Бортник стал чемпионом Украины среди мужчин по блицу и быстрым шахматам.