Юные николаевские кикбоксеры завоевали 12 золотых медалей на Кубке Европы в Хорватии

Юные николаевские кикбоксеры НОК КДЮСШ №1 завоевали 12 кубков и 12 золотых медалей на Кубке Европы «Karlovac Open 2017» в Хорватии.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Соревнования прошли с 10 по 12 февраля, в них принимали участие спортсмены из 38 стран Европы.

«Украину в разделе «музыкальные формы» представили 6 кикбоксеров НОК КДЮСШ №1, (директор К. Васильев, главный тренер Букалова). Двукратными золотыми призерами стали все представители нашей команды: Олеся Булгакова, Катерина Гладкая, Ольга Тимченко, Мария Белявская, Дмитрий Пономаренко и Илья Воронин».

«Хочется отметить, что поездка на международные соревнования наших спортсменов состоялась благодаря исключительно поддержке их родителей, но мы не устаем надеяться, что найдутся люди, которым не безразлично развитие спорта в Николаеве, в частности, такого захватывающего и красивого, как кикбоксинг «музыкальные формы» (бой с тенью)», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная николаевской КДЮСШ взяла 27 золотых медалей на всеукраинских соревнованиях по кикбоксингу.