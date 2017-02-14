Чешским биатлонистам из-за угроз россиян запретили принимать подарки от незнакомцев

Габриэла Коукалова Столкнувшись с российскими угрозами, чешская делегация из соображений безопасности запретила своим биатлонистам пить из бутылок и принимать подарки от болельщиков на чемпионате мира.

Об этом сообщает «Новое время».

По словам тренера сборной Чехии Ондржея Рыбарша, в адрес его команды поступают угрозы из-за твердой позиции ее членов по поводу допинга в российском спорте. Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза получил звонок от неизвестного абонента, который сказал ему на русском: «Ты плохо кончишь». Биатлонистка Габриэла Коукалова якобы стала ненавистной персоной в России после того, как сказала, что не может доверять ни одному из своих соперников из страны, представители которой столь часто были фигурантами допинговых скандалов.

- Это тактика негодяев, которые хотят таким нечестным способом запугать наших спортсменов. Подобные письма и угрозы пишут злые люди, страдающие паранойей. Также есть такие, как сумасшедший российский комментатор [Дмитрий Губерниев], чью пропаганду поддерживают его соотечественники, - отметил Рыбарш.

Чешская делегация опасается, что ее биатлонисты могут стать целью атак, поэтому запрещают им брать открытые бутылки или напитки от незнакомцев. По словам тренера мужской сборной Михала Малека, кто-то может принести шоколад, но никто не знает, что там может быть намешано.

- С самого начала россияне не были честны, потому не нужно рассчитывать, что они вдруг окажутся честными, - заявил тренер женской сборной Чехии Зденек Витек.

На днях французский биатлонист Мартен Фуркад покинул церемонию награждения участников смешанной эстафеты на ЧМ-2017 после того, как на пьедестал поднялись его российские коллеги. По словам француза, он так поступил, поскольку Логинов и Шипулин отказались пожать ему руку. Ранее француз потроллил Логинова, назвав одним из главных трофеев российского коллеги двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных веществ.