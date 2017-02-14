Николаевская спортсменка стала чемпионкой мира в гребле на тренажерах «Concept-2»

Николаевская спортсменка Елена Буряк взяла золотую медаль 36-го открытого Чемпионата мира в закрытых помещениях на гребных тренажерах «Concept-2».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на Федерацию академической гребли Украины.

Соревнования C.R.A.S.H.-В. прошли 12 февраля на арене Agganis Бостонского университета в США. Елена показала первый результат 6:33.0 в дистанции 2 тысячи метров.

«Олена Буряк – чемпіон світу 2017! Вітаємо Олена! Ти – непереможна! Дякуємо!» - отметили в федерации гребли.

Напомним, ранее спортсменка установила новый мировой рекорд прямо на тренировке.