Николаевцы завоевали 14 медалей на Зимнем чемпионате Украины по велоспорту на треке

Николаевские спортсмены успешно выступили на Зимнем чемпионате Украины по велоспорту на треке, завоевав 14 медалей в разных дисциплинах.

Об этом сообщили в Управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Соревнования проходили 4-9 февраля во Львове. Команду николаевской СДЮСШОР по велоспорту представили 12 участников.

В программе Хит (женщины) 1-е место заняла Виктория Бондарь, 3-е место – Ксения Федотова. В командном спринте (женщины) 1-е место – Виктория Бондарь, Анастасия Года. В индивидуальной гонке преследования (женщины) – 1-е место завоевала Виктория Алексеева, а 3 место – Виктория Бондарь. В виде программы Кейрин (женщины) места с первого по третье завоевали Виктория Бондарь Виктория, Ксения Федотова и Анастасия Года.

В командной гонке преследования на 3 км (женщины) – 2-е место у николаевской сборной в составе. В командной гонке преследования на 4 км (женщины) 2-е место заняли Виктория Бондарь, Ксения Федотова, Виктория Алексеева, Анастасия Года и Юлия Скорищенко. В групповой гонке (мужчины) – 3-е место завоевал Даниил Осадчий. В программе Скретч 60 кругов (мужчины) – 3-е место у Владислава Зубаря. В программе Скретч 40 кругов (женщины) – 2-е место у Виктории Бондарь. В программе парная гонка мэдисон (женщины) 3 место завоевали Виктория Бондарь и Анастасия Года.

Напомним, ранее сообщалось, что юные николаевские кикбоксеры завоевали 12 золотых медалей на Кубке Европы в Хорватии.